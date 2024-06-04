ещё! выкл. сиськи
04.06.2024 06:48 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Советские авиаконструкторы Андрей Туполев (слева) и Сергей Ильюшин (справа) сидят бок о бок на трапе самолета, СССР, 1966 год.
640x466, 44 Kb / ч/б, СССР, Туполев, Ильюшин, самолёт, трап, конструктор, шляпа, галстук, пиджак, очки

ч/б, СССР, Туполев, Ильюшин, самолёт, трап, конструктор, шляпа, галстук, пиджак, очки

комментарии
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Real McCoy | 04.06.2024 07:32
Интересно, у чего трап стоит - Ту-154 или Ил-62 ?
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