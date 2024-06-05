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05.06.2024 08:46 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Хадльгримскиркья — лютеранская церковь в Рейкьявике, столице Исландии. Это здание — четвёртое по высоте сооружение в Исландии, после длинноволновой радиомачты Хеллисандур, Эйларского длинноволнового радиопередатчика и Смараторгской башни.
1440x1795, 473 Kb / Исландия, церковь, Рейкьявик

Исландия, церковь, Рейкьявик

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