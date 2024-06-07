ещё! выкл. сиськи
07.06.2024 02:02 | тексты от .bsa | комментарии: 0  ↓ 
Островский написал роман "Как закалялась сталь".
Госдуме ничего не остаётся и взяться за написание работы "Как закалялся бюрократизм" или хоть дипломную "Как просрать государство".
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