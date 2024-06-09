ещё! выкл. сиськи
09.06.2024 11:37 | ссылки от Vintorezz | комментарии: 6  ↓ 
Что за тема, с футболом и максим?

Футбол, стадион, Спартак, Максим, знаешь ли ты

комментарии
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psymass | 09.06.2024 12:06
это вроде как гимн
Vintorezz | 09.06.2024 12:13
psymass (12:06), гимн чего?))
shura-df | 09.06.2024 12:28
Я совсем не в теме, но выглядит как будто песню подменили.
KIKOs | 09.06.2024 12:33
Это типо гимна мяса.
Vintorezz | 09.06.2024 13:07
shura-df (12:28), ну под фонограмму поёт
supershmel | 09.06.2024 13:11
shura-df (12:28), там реально типы почему то эту поебень поют сам не нашёл когда ранее искал
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