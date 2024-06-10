ещё! выкл. сиськи
10.06.2024 19:25 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Апрель 1894. 75-летняя королева Виктория в окружении семьи. Слева от неё — её внук кайзер Вильгельм II, за ним цесаревич Николай Александрович, тут же принц Уэльский (будущий король Эдуард VII).
1280x903, 360 Kb / король, королева

король, королева

комментарии
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garry_stanis | 10.06.2024 20:07
Раскраска. Хорошая. Апрель 1894 г. Свадьба в г. Кобурге (северная Бавария) дочери герцога Эдинбургского и Марии Александровны Виктории-Мелиты с герцогом Гессен-Дармштадским Эрни (братом Алисы).
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