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11.06.2024 16:58 | интересное от KIKOs | комментарии: 0 ↓
Каждый год на рубеже весны и лета крымские поля покрываются цветками лаванды. В этом году из-за аномально теплой погоды цветы зацвели уже в середине мая, и к началу июня полностью окрасились в цвет лаванды. Цветочные поля — излюбленное место для фотосессий у местных жителей и приезжих — некоторые фотографы специально приезжают на полуостров в эти недели за ярким пейзажем — и часто увозят пучок высушенных цветов полезного растения с собой. Ярче всего буйство красок — в Бахчисарайском районе.
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