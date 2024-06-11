ещё! выкл. сиськи
11.06.2024 16:58 | интересное от KIKOs | комментарии: 0  ↓ 
Каждый год на рубеже весны и лета крымские поля покрываются цветками лаванды. В этом году из-за аномально теплой погоды цветы зацвели уже в середине мая, и к началу июня полностью окрасились в цвет лаванды. Цветочные поля — излюбленное место для фотосессий у местных жителей и приезжих — некоторые фотографы специально приезжают на полуостров в эти недели за ярким пейзажем — и часто увозят пучок высушенных цветов полезного растения с собой. Ярче всего буйство красок — в Бахчисарайском районе.
1280x853, 224 Kb / лаванда, мать, дитя

лаванда, мать, дитя

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