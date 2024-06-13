ещё! выкл. сиськи
13.06.2024 19:00 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Палаццо Фарнезе (итал. Palazzo Farnese) — дворец (палаццо), считается одним из лучших образцов архитектуры позднего ренессанса в Риме. Уже больше ста лет во дворце размещается посольство Франции.
1080x1348, 293 Kb / Италия, город, горы, Рим, дворец, Палаццо Фарнезе, Palazzo Farnes

Италия, город, горы, Рим, дворец, Палаццо Фарнезе, Palazzo Farnes

комментарии
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KIKOs | 13.06.2024 19:06
Винторез, ну что ты за человек.. что Гарик теперь добавлять будет?
Vintorezz | 13.06.2024 19:50
KIKOs (19:06), дворцов и крепостей много)))
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