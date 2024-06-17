ещё! выкл. сиськи
17.06.2024 13:47 | тексты от KIKOs | комментарии: 2  ↓ 
Была и я любима,
Теперь тоскую дома,
Течёт прохожий мимо,
Никем я не ебома.
комментарии
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саныч | 17.06.2024 14:19
Сам написал?
KIKOs | 17.06.2024 14:35
саныч (14:19), не, на "я устал" спиздил
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