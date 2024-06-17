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17.06.2024 15:46 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Церковь Лас-Лахас

Базилика, расположенная в 7 км от города Ипиалес в департаменте Нариньо, недалеко от границы с Эквадором, в каньоне реки Гуайтара. Один из самых посещаемых храмов Колумбии. Неоготический собор построен непосредственно на мосту.
828x1035, 381 Kb / Церковь, мост, Лас-Лахас, Колумбия, горы, река

Церковь, мост, Лас-Лахас, Колумбия, горы, река

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