ещё! выкл. сиськи
19.06.2024 16:52 | тексты от IRS12 | комментарии: 0  ↓ 
Коты расщепляют кошачий корм на уют и какашки. Какашки складывают в лоток, а уют РАЗБРАСЫВАЮТ ПО ВСЕМУ ДОМУ.
Бывают сбои, конечно.
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