ещё! выкл. сиськи
21.06.2024 23:56 | интересное от garry_stanis | комментарии: 1  ↓ 
BladeRunner. 42 года назад. Без компьютерных эффектов. Прекрасный актерский состав, великолепная музыка Вангелиса и ничего от основы сценария «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» — научно-фантастическjuj романа американского писателя Филипа Дика, написанный в 1968 году. И все это собрал воедино Ридли Скотт.
2304x1440, 620 Kb / Бегущий по лезвию бритвы, BladeRunner

Бегущий по лезвию бритвы, BladeRunner

комментарии
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Moveton | 22.06.2024 01:50
От оригинального "научно-фантастическjuj" романа может и ничего, но википедия трындит: "тяжелобольной Дик, умерший в год выхода фильма (1982), стал одним из первых зрителей фильма. Фильм произвёл на него большое впечатление, он посчитал, что сценарий прекрасно увязан с книгой, а будущее, которое воплотил на экране режиссёр Ридли Скотт, именно такое, каким он его себе и представлял".
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