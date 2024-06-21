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21.06.2024 23:56 | интересное от garry_stanis | комментарии: 1 ↓
BladeRunner. 42 года назад. Без компьютерных эффектов. Прекрасный актерский состав, великолепная музыка Вангелиса и ничего от основы сценария «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» — научно-фантастическjuj романа американского писателя Филипа Дика, написанный в 1968 году. И все это собрал воедино Ридли Скотт.
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