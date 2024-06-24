ещё! выкл. сиськи
24.06.2024 10:26 | прочее от dreamcast | комментарии: 0  ↓ 
Собаки тянут сани по покрытому водой морскому льду недалеко от Каанаака, Гренландия, 13 июня 2019 года. Обилие воды от быстрого летнего таяния скопилось на вершине широкой полосы твердого морского льда.
1280x801, 323 Kb / собаки, упряжка, гренландия

собаки, упряжка, гренландия

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