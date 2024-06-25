ещё! выкл. сиськи
25.06.2024 07:27 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
ВИА "Земляне". Фото журнала "Soviet Life" (США), октябрь 1984 года
800x894, 216 Kb / ВИА, Земляне, концерт, гитара, СССР, сцена

ВИА, Земляне, концерт, гитара, СССР, сцена

комментарии
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kikOS | 25.06.2024 09:21
Был я однажды на их концерте.. выперлись на сцену пьянющщие и давай куролесить, зрители охуели.
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