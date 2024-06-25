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25.06.2024 19:12 | интересное от KIKOs | комментарии: 0  ↓ 
30 марта 1847 года, 18-летний Лев Толстой начал вести дневник.

Первая запись в его дневнике была связана с крайне неприятным событием:

"Я получил гонорею, естественно, от того, от чего она обычно и бывает... Я ясно понял, что беспорядочная жизнь, которую многие светские люди принимают за следствие молодости, является ничем иным, как результатом раннего развращения души".
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толстой, ч/б

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