25.06.2024 19:12 | интересное от KIKOs | комментарии: 0 ↓ от 30 марта 1847 года, 18-летний Лев Толстой начал вести дневник.



Первая запись в его дневнике была связана с крайне неприятным событием:



"Я получил гонорею, естественно, от того, от чего она обычно и бывает... Я ясно понял, что беспорядочная жизнь, которую многие светские люди принимают за следствие молодости, является ничем иным, как результатом раннего развращения души".

толстой, ч/б

