|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
25.06.2024 19:12 | интересное от KIKOs | комментарии: 0 ↓
30 марта 1847 года, 18-летний Лев Толстой начал вести дневник.
Первая запись в его дневнике была связана с крайне неприятным событием:
"Я получил гонорею, естественно, от того, от чего она обычно и бывает... Я ясно понял, что беспорядочная жизнь, которую многие светские люди принимают за следствие молодости, является ничем иным, как результатом раннего развращения души".
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 132028 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2024 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 161 / 246| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————