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29.06.2024 16:16 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Музей современного искусства в городе Нитерой, Федеративная Республика Бразилия; знаменитое архитектурное творение Оскара Нимейера в стиле модернизма. Здание строилось в течение пяти лет и было завершено в 1996 году.
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Музей, Бразилия

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