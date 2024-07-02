ещё! выкл. сиськи
02.07.2024 14:21 | картинки от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 

1280x824, 125 Kb / Женщина, книга, план, самолёт, Маск, мама, коуч, личностный рост, бизнес-тренер

Женщина, книга, план, самолёт, Маск, мама, коуч, личностный рост, бизнес-тренер

комментарии
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Real McCoy | 02.07.2024 14:48
"...а через две недели умер мой дедушка и оставил мне 10 миллионов долларов."
Agasfer | 02.07.2024 15:32
Да, Первое Правило счастливой жизни : родитесь от тех родителей, которые имеют свой самолёт.
Agasfer | 02.07.2024 15:34
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