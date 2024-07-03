ещё! выкл. сиськи
03.07.2024 08:33 | ссылки от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
Нежданчик в пабе с использованием JUKEBOX. Часть концерта-сюрприза, который Пол устроил для посетителей Philharmonic Pub в Ливерпуле 9 июня 2018 года. C 2:40 возвращаемся в СССР. Интересно сколько недоброжелателей у Пола среди посетителей данного блога.

Paul McCartney James Corden in Liverpool. Carpol and Music


Пол Маккартни, Pub Philharmonics

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