Paul McCartney James Corden in Liverpool. Carpol and Music



Нежданчик в пабе с использованием JUKEBOX. Часть концерта-сюрприза, который Пол устроил для посетителей Philharmonic Pub в Ливерпуле 9 июня 2018 года. C 2:40 возвращаемся в СССР. Интересно сколько недоброжелателей у Пола среди посетителей данного блога.Paul McCartney James Corden in Liverpool. Carpol and Music

Пол Маккартни, Pub Philharmonics