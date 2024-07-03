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03.07.2024 18:10 | ссылки от Moveton | комментарии: 0 ↓
Тут недавно был интерес к разным способам курения. А все помнят, что в XVIII веке в целях реанимации и лечения всех болезней по примеру Майя было принято курить в прямом смысле через жопу? Для чего выпускали такую табачную клизму и рисовали инструкции по проведению такой процедуры из чего получится: https://medium.com/@siobhan.os ... -the-18th-century-fa8938c59fba
Упоминается в том числе и в этой лекции о практиках курения:
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