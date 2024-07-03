ещё! выкл. сиськи
03.07.2024 22:40 | ссылки от .bsa | комментарии: 2  ↓ 
BLOG:)168754 можно хором подпевать, когда на даче прополоты все грядки:)

Loverboy - Lovin' Every Minute of It
комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
garry_stanis | 04.07.2024 00:23
Мощно, громко, сочный звук, несколько однообразно. Наверное слова правильные. Но не цепануло. Не дачное это. Тусовочное. Дачное это под гитару и гармошку. :-)
quad.sepultura | 04.07.2024 00:42
Вот то/, что девочка пела в начале (Working For The Weekend) - пестня юности просто!
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  0
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 132124 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2024 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 145 / 245| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer