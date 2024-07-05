ещё! выкл. сиськи
05.07.2024 20:08 | тексты от IRS12 | комментарии: 1  ↓ 
Мне нравится, что девушка в моем навигаторе периодически говорит мне, чтобы я держался. Держитесь, говорит, правее.
Я держусь, подруга, я держусь. Я стараюсь. Спасибо тебе.
комментарии
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garry_stanis | 05.07.2024 20:22
Умнейший совет - справа самый спокойный ряд. Правда если нет полосы для остановки. Там самые звери бегают.
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