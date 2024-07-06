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06.07.2024 06:02 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 

735x1053, 163 Kb / Германия, дом, архитектура, река, мост, шпильки, купол

Германия, дом, архитектура, река, мост, шпильки, купол

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garry_stanis | 06.07.2024 10:56
Бамберг - Ратуша в Бамберге, Бавария.
Ратуша уникальна в своем роде. Она была построена в XIV в. горожанами на искусственном острове на реке Регниц. В Средневековье большая часть городских земель принадлежала местному епископу, который не давал разрешения горожанам на строительство ратуши. Тогда горожане и соорудили для ее постройки искусственный остров. Сначала здание было полностью в готическом стиле, впоследствии оно достраивалось и перестраивалось в стиле барокко и рококо. В 1756 г. ратуша приняла современный вид.
И кто дочитал до конца ответьте какие такие "шпильки" в тэгах?
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