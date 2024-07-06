ещё! выкл. сиськи
06.07.2024 06:33 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Немецкие солдаты позируют возле коня со специально построенной рамой, на которой размещается трофейный российский пулемет Максим М1910 с колесной установкой и ящиком для боеприпасов. Первая мировая война.
1280x829, 234 Kb / Солдат, конь, пулемет, ч/б, война, Максим, шинель, сапоги, каска

Солдат, конь, пулемет, ч/б, война, Максим, шинель, сапоги, каска

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