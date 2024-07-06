ещё! выкл. сиськи
06.07.2024 06:35 | сиськи от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 

1280x1919, 426 Kb / Rachel Ray, голая, перила, дерево, лес, заросли, лампа, лампочка, забор, трава

Rachel Ray, голая, перила, дерево, лес, заросли, лампа, лампочка, забор, трава

комментарии
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garry_stanis | 06.07.2024 10:51
И такая грусть-тоска в глазах - как же вы все меня зае...ли....
Но искусство написания тэгов восхищает!
Лампочек две, ограда одна, перил ваще не вижу.
kikos | 06.07.2024 10:55
garry_stanis (10:51), это не значит что их там нет.
nihil777 | 06.07.2024 11:07
garry_stanis (10:51), ну не две, а три, которые в кадре. она сидит на перилах. а на заднем плане забор. Автор поста смог правильно углядеть детали. Зачем занудствовать?
nihil777 | 06.07.2024 11:09
забыл добавить. вижу сиськи - ставлю плюс. а теги должны еще и веселить))
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