ещё! выкл. сиськи
08.07.2024 07:48 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Маршал С.М.Будённый осматривает свой прежний китель. Полный кавалер Георгиевского креста и Георгиевской медали. ок.1970
652x869, 64 Kb / ч/б, Буденный, китель, медали, награды, усы, СССР

ч/б, Буденный, китель, медали, награды, усы, СССР

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