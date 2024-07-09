ещё! выкл. сиськи
09.07.2024 08:23 | тексты от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Ира вышла замуж за механика
и родила ему шестерню (c)

Механик, шестерня

комментарии
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kikos | 09.07.2024 09:37
Вроде смешно
Mullets | 09.07.2024 09:37
Может - шестернЮ?
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