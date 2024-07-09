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09.07.2024 11:24 | интересное от .bsa | комментарии: 1 ↓
Фотографы могут сделать то, что неподвластно ни одному кинооператору, художнику или журналисту: запечатлеть на вечную память те доли секунды, которые потрясли или перевернули это мир.
Культовые фотографии лучше любого учебника истории могут рассказать о главном в нашем прошлом, будь то историческое событие, научное открытие или технический прогресс. Фактрум приглашает вас к просмотру подборки таких фото «с историей».
https://www.factroom.ru/istori ... otografij-s-unikalnoj-istoriej
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