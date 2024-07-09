ещё! выкл. сиськи
09.07.2024 11:24 | интересное от .bsa | комментарии: 1  ↓ 
Фотографы могут сделать то, что неподвластно ни одному кинооператору, художнику или журналисту: запечатлеть на вечную память те доли секунды, которые потрясли или перевернули это мир.
Культовые фотографии лучше любого учебника истории могут рассказать о главном в нашем прошлом, будь то историческое событие, научное открытие или технический прогресс. Фактрум приглашает вас к просмотру подборки таких фото «с историей».
https://www.factroom.ru/istori ... otografij-s-unikalnoj-istoriej

история, фото

комментарии
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TaunT | 09.07.2024 12:56
Прыжок к свободе
15 августа 1961 года. 19-летний унтер-офицер ГДР Ханс Конрад Шуман ...
Его действия привлекли внимание и с западной стороны ему закричали: «Перепрыгивай!»
Конрад Шуман поселился в Западном Берлине. После падения Стены, он перебрался в родную Баварию. Но родители, братья и сестры избегали Конрада, осуждая его поступок. Терзаемый депрессией Ханс Конрад Шуман 20 июня 1998 года повесился в саду своего дома.

вся суть западной пропаганды
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