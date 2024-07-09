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09.07.2024 12:31 | прочее от garry_stanis | комментарии: 0 ↓
После сытного обеда по закону Архимеда полагается.....позагорать!
Четыре лыжника загорают на снегу после обеда. Солнечная Долина, Айдахо. 1946 год. Фото Георгия Силка.
Four skiers sunbathe in the snow after having lunch. Sun Valley, Idaho. 1946. Photo by George Silk.
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