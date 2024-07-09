ещё! выкл. сиськи
09.07.2024 12:31 | прочее от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
После сытного обеда по закону Архимеда полагается.....позагорать!
Четыре лыжника загорают на снегу после обеда. Солнечная Долина, Айдахо. 1946 год. Фото Георгия Силка.
Four skiers sunbathe in the snow after having lunch. Sun Valley, Idaho. 1946. Photo by George Silk.
778x960, 93 Kb / Солнечная Долина, Айдахо , лыжники, George Silk

Солнечная Долина, Айдахо, лыжники, George Silk

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  2
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 132228 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2024 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 159 / 249| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer