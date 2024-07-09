ещё! выкл. сиськи
09.07.2024 13:08 | ссылки от .bsa | комментарии: 2  ↓ 

аварийный тормоз

народное

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
garry_stanis | 09.07.2024 13:28
Ну отвлекся чуток, поехал влево, а там колом встал фордик уже после светофора и перехода. Пришлось резко выворачивать вправо и так тормозить. Тормоза работаю нормально - следы торможения практически все есть.
akel | 09.07.2024 14:49
Вот такие светофоры на трассе большая опасность. Тоже ездил надысь. Едешь-едешь, а тут хренак и светофор на переходе в поле. Вот и давишь на тормоз. А потом такие светофоры почему-то всегда задраны на такую высоту, что с легковушки их не видать. Сэкономили, суки. Уж лучше бы надземный переход возвели.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  2
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 132234 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2024 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 165 / 250| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer