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10.07.2024 01:05 | тексты от garry_stanis | комментарии: 0 ↓
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Ночью стук в дверь. Хозяин спрашивает:
–Кто?
–Вам дрова не нужны?
–Нет.
Утром просыпается – дров нет(анекдот)
Пародия на Роберта Рождественского.
Это было, когда, не помню,
важно только, что это было.
что же это, если не подлость?
не отрыжка старого быта?
Душу гнев разрывает в клочья,
Это всё же уметь надо-
Увели у меня ночью,
Унесли дрова, гады
... Не нужны мол?, — басят хрипло,
Я спросонья сказал — дудки!
А хозяйка и вовсе дрыхла
Что ты с бабы возьмёшь — дура!
Во вселенной шарик наш вертит,
Он с орбиты своей не слазит
Неужели в двадцатом веке
Тоже будут дрова лямзить?
Я от мысли такой горблюсь,
Но не лезть же с утра в петлю.
Я поэт — человек гордый.
Напишу-ка ещё песню.
© Александр Иванов
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