10.07.2024 01:05 | тексты от garry_stanis | комментарии: 0 ↓ от ***

Ночью стук в дверь. Хозяин спрашивает:

–Кто?

–Вам дрова не нужны?

–Нет.

Утром просыпается – дров нет(анекдот)



Пародия на Роберта Рождественского.



Это было, когда, не помню,

важно только, что это было.

что же это, если не подлость?

не отрыжка старого быта?



Душу гнев разрывает в клочья,

Это всё же уметь надо-

Увели у меня ночью,

Унесли дрова, гады



... Не нужны мол?, — басят хрипло,

Я спросонья сказал — дудки!

А хозяйка и вовсе дрыхла

Что ты с бабы возьмёшь — дура!



Во вселенной шарик наш вертит,

Он с орбиты своей не слазит

Неужели в двадцатом веке

Тоже будут дрова лямзить?



Я от мысли такой горблюсь,

Но не лезть же с утра в петлю.

Я поэт — человек гордый.

Напишу-ка ещё песню.



© Александр Иванов

Пародия, Иванов, Рождественский

