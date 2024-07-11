ещё! выкл. сиськи
11.07.2024 21:12 | прочее от Agasfer | комментарии: 1  ↓ 

1588x1589, 526 Kb / Кафе, мужчина, шляпа, трубка, официанты, барная стойка, фото, ч/б

Кафе, мужчина, шляпа, трубка, официанты, барная стойка, фото, ч/б

комментарии
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garry_stanis | 11.07.2024 21:36
Самуэль Грановски в кафе Ротонда, Париж, 1930-е. Фотограф Эмиль Савитри
Время затраченное на поиск информации о фотографии и манипуляции с копи-пастом - 10 секунд.
Не надо лениться.
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