ещё! выкл. сиськи
16.07.2024 07:47 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Пo небу пpoплывaют корабли. село Кабардинка, Краснодарский край
868x1080, 70 Kb / Небо, море, судно, корабль, дорога, тропинка, Краснодар

Небо, море, судно, корабль, дорога, тропинка, Краснодар

комментарии
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garry_stanis | 16.07.2024 08:32
В Краснодаре моря нет. "Корабли". Где второй корабль?
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