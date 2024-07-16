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16.07.2024 17:55 | тексты от kikOS | комментарии: 1 ↓
-Давай вибратор тебе купим?
- А зачем?
-Ну вдруг я уставший с работы приду, а тебе секса хочется?
-Точно, а давай и искуственную вагину тоже?
-А зачем?
- А вдруг у меня голова болеть будет, а тебе секса хочется?
- Точно, включим их, пускай ебутся, а мы спать будем!
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