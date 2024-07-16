16.07.2024 17:55 | тексты от kikOS | комментарии: 1 ↓ от -Давай вибратор тебе купим?

- А зачем?

-Ну вдруг я уставший с работы приду, а тебе секса хочется?

-Точно, а давай и искуственную вагину тоже?

-А зачем?

- А вдруг у меня голова болеть будет, а тебе секса хочется?

- Точно, включим их, пускай ебутся, а мы спать будем!