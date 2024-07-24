24.07.2024 11:46 | тексты от .bsa | комментарии: 0 ↓ от -Все народные сказки: про ходячие избушки, водяного и лешего, про говорящих лягушек, были написаны грибниками.

-Есть мнение что русские крестьяне, перестали встречать леших и водяных после того, как вместо конопляного масла стали готовить на подсолнечном.



-Сегодня моё дитё возраста примерно такого, когда паспорта уже дают а мозги ещё нет, заявило мне что не собирается заводить детей в будущем.

Я внимательно посмотрел в глаза ребёнку, кивнул и сказал что прекрасно его понимаю!

-Ок… кивнуло в ответ дитё.

Пауза 3 секунды.

-Э, В КАКОМ СМЫСЛЕ?!