ещё! выкл. сиськи
24.07.2024 11:46 | тексты от .bsa | комментарии: 0  ↓ 
-Все народные сказки: про ходячие избушки, водяного и лешего, про говорящих лягушек, были написаны грибниками.
-Есть мнение что русские крестьяне, перестали встречать леших и водяных после того, как вместо конопляного масла стали готовить на подсолнечном.

-Сегодня моё дитё возраста примерно такого, когда паспорта уже дают а мозги ещё нет, заявило мне что не собирается заводить детей в будущем.
Я внимательно посмотрел в глаза ребёнку, кивнул и сказал что прекрасно его понимаю!
-Ок… кивнуло в ответ дитё.
Пауза 3 секунды.
-Э, В КАКОМ СМЫСЛЕ?!
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