ещё! выкл. сиськи
26.07.2024 11:07 | сиськи от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
Пацан воплощает свое желание о познании этого скрываемого от него мира.
Сам помню как восьмилетним бегал подсматривать что там тетя скрывала от меня и в тот момент намывала. Почему подсматривал - не понимаю . Наверное инстинкт.
Photo Kamila Karpinska.
A photo taken in Poznan Polnad 2015. On the picture are mother and sun.
599x900, 368 Kb / ванная, мама, сын, борд, ножницы, преступление, ч/б

ванная, мама, сын, борд, ножницы, преступление, ч/б

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