ещё! выкл. сиськи
27.07.2024 09:12 | ссылки от garry_stanis | комментарии: 5  ↓ 
Завтрак. Сола Монова. Опять под Высоцкого.

стихи, поэт, Соло Монова, подражание Высоцкому

комментарии
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312kbps | 27.07.2024 10:32
Видео недоступно
Владелец видео запретил его просмотр на других сайтах.
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312kbps | 27.07.2024 10:34
и стала какая то мода спамить в блоге одним и тем же, нашли какую то тему и давай ее по 100 раз постить с разных сторон !
garry_stanis | 27.07.2024 11:38
312kbps 10:32. Это ж в какую пердь ты , мил человек , забрался? Проверил и без впн и с впн на 5 стран - фсе работает.
Vintorezz | 27.07.2024 12:19
garry_stanis (11:38), можно было один пост сделать, остальные видео в комментарии!
garry_stanis | 27.07.2024 12:42
Vintorezz 12:19 Вспомнился анекдот детский.
Подбегает к милиционеру мальчик и протягивает грецкий орех.
- Дяденьки разгрызи орешек
И со словами благодарности убегает.
И так еще раз. На третий раз дяденька говорит
- Что ты бегаешь и носишь по одному ореху? Неси весь кулек
- на помойке орехи кульками не валяются.
Ссылки появлялись в разное время. Учту на будущее.
А не хочет ли уважаемый Vintorezz навести порядок в радиоприемниках? Вроде человек уже в годах и должен различать ВЕФ и ОКЕАН. Или проблемы индейцев шерифа не волнуют?
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