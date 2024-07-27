ещё! выкл. сиськи
27.07.2024 11:44 | тексты от kikos | комментарии: 2  ↓ 
Рабинович на приёме
в поликлинике:
- Доктор! Поищите у меня
другую болезнь. Эта слишком
дорогая.
комментарии
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.bsa | 27.07.2024 12:55
Доктор: - "А в Лас-Вегасе все этим болеют, не скромничайте голубчик'))
.bsa | 27.07.2024 13:39
Анекдот в тему: Женщина пришла на искусственное оплодотворение, хочет чтоб родился мальчик, здоровый, блондин, глаза голубые... Доктор даёт ей сильное снотворное, залазит на неё и приговаривает: - "блондин... глаза голубые, что будет то будет...
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