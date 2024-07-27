ещё! выкл. сиськи
27.07.2024 12:10 | прочее от Vintorezz | комментарии: 6  ↓ 

1265x1920, 451 Kb / двери, розовый, forma, 127

двери, розовый, forma, 127

комментарии
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garry_stanis | 27.07.2024 12:21
Парижик, улица де Тюран, В самом сердце Марэ, на знаковой улице Тюренн, в начале весны появилось новое место: FORMA, написанное заглавными буквами, хочет сиять в пейзаже парижского искусства как особый адрес. Ни галерея (работы не продаются), ни музей (у него нет коллекции), этот «выставочный центр» родился из желания показать красивые произведения искусства… Просто? Мы толкнули розовую дверь, чтобы узнать больше.
Эта конфетно-розовая дверь, перед которой позируют инстаграммеры в поисках необычного декора, — гениальная идея Орельена Жакена. В свои 30 лет основатель FORMA взял кисти и банку с краской, чтобы превратить слегка классический вход Османа в яркий блеск, который бросается в глаза.
garry_stanis | 27.07.2024 12:24
https://www.google.com/maps/@4 ... 0&coh=205410&entry=ttu
Polina | 27.07.2024 12:39
garry_stanis (12:21), на Кубе полно таких дверей
garry_stanis | 27.07.2024 12:56
Polina 12:39 Таких розовых и целых нет. На Кубе не был , не читал, не осуждаю, не знаю. Когда носил бороду дед меня называл Фиделем. А какая разница что там нет розовых дверей для наинстаграмленных девочек?
Polina | 27.07.2024 13:24
garry_stanis (12:56), "Таких розовых и целых нет." - если не был на Кубе, зачем утверждать тогда? полным полно там таких и целых, и всяких, и вряд, и по одной, и с ретромобилями рядом, такого же цвета и т.д.
Polina | 27.07.2024 13:30
не только розовые есть, голубые, зеленые, желтые, синие и вообще всяких цветов, причем на совершенно другого цвета здании (как правило не сочетающемся с цветом двери и окон) например, окна с дверью голубые, а стены оранжевые, или окна зеленые, стены белые, двери розовые и т.д.
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