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30.07.2024 15:56 | прочее от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 

1280x720, 96 Kb / Габриэл Медина, олимпиада, серфинг, доска

Габриэл Медина, олимпиада, серфинг, доска

комментарии
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312kbps | 30.07.2024 15:58
че это за дешевый фш ?
DimaS | 30.07.2024 16:22
312kbps (15:58), нет, не фш, реальная фотка.
DimaS | 30.07.2024 16:23
Французский фотограф Жером Бруйе сделал, вероятно, самую эффектную фотографию текущих Олимпийских игр. Причём Бруйе сейчас работает не в Париже, а на Таити, где проходят соревнования по сёрфингу.

Фотографу удалось запечатлеть, как бразильский сёрфингист Габриэль Медина буквально замер в воздухе, подняв к небу указательный палец правой руки. Это произошло после того, как во время одной из попыток Медину выбросило огромной волной.

В итоге Медина набрал 9,9 балла, установив новый олимпийский рекорд. Трёхкратный чемпион мира по сёрфингу участвует в Олимпиаде второй раз.
Vintorezz | 30.07.2024 16:29
https://vk.com/video-50270859_456241931
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