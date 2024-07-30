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30.07.2024 20:58 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Субмарину доставили из Технического музея Шпейера до Технического музея Зинсхайма, где она заняла место рядом со своей предшественницей U9.
Длина маршрута составила 50 километров. Поскольку тихоходный автопоезд нельзя было выпускать на магистраль, доставлять подлодку пришлось по узким городским улицам, что потребовало немало инженерных усилий и смекалки. Максимальная скорость во время перевозки составила 10 км/ч.
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