ещё! выкл. сиськи
31.07.2024 06:00 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Пивной бар Приволжского райпищеторга. Казань, 1977 год.
989x1000, 219 Kb / пиво, бочка, СССР, Казань, бар, кафе, вывеска

пиво, бочка, СССР, Казань, бар, кафе, вывеска

комментарии
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kikOS | 31.07.2024 06:42
А почему у него полотенца нет на левой руке??
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