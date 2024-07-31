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31.07.2024 06:03 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Литовский баскетболист Арвидас Сабонис в финале чемпионата мира в Испании.1986 год.
849x1063, 106 Kb / Сабонис, баскетбол, мяч, СССР

Сабонис, баскетбол, мяч, СССР

комментарии
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DimaS | 31.07.2024 09:16
Помню, у нас бутылку водки 0,75л называли "Сабонис".
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