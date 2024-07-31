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31.07.2024 18:40 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Замок Шенонсо расположен около небольшой одноимённой деревни Шенонсо во французском департаменте Эндр и Луара. Входит в число замков, обычно называемых замками Луары. Имеет «народное» название — «дамский замок». Один из наиболее любимых, известных и посещаемых замков Франции.
1080x1349, 354 Kb / Франция, арка, Замок Шенонсо, Замок, река, архитектура

Франция, арка, Замок Шенонсо, Замок, река, архитектура

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