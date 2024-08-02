ещё! выкл. сиськи
02.08.2024 13:31 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Загорающие на пляже рядом со Всемирным торговым центром, 1977 год.

Позже здесь будет построен элитный квартал Бэттери-Парк-Сити.
1036x1280, 181 Kb / пляж, песок, зонт, США, очки, купальник, стройка

пляж, песок, зонт, США, очки, купальник, стройка

комментарии
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Mr. DIM | 02.08.2024 15:11
Вот где Кин-Дза-Дза снимали..
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