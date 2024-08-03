ещё! выкл. сиськи
03.08.2024 06:43 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Замок де Хаар — самый большой замок в Нидерландах. Построен мастером голландской неоготики Кёйперсом на рубеже XIX и XX веков для членов семейства Ротшильдов. Находится около поселка Харзуленс рядом с Утрехтом на месте замка средневековых феодалов. В состав усадебного ансамбля также входят часовня и большой парк.
1080x1350, 167 Kb / Замог, Голландия, Ротшильды, крепость, Нидерланды

Замог, Голландия, Ротшильды, крепость, Нидерланды

комментарии
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Polina | 03.08.2024 07:08
хочу там жить!
Vintorezz | 03.08.2024 07:34
Polina (07:08), Это надо было родится Ротшильдом)
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