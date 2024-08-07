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07.08.2024 18:50 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Пожарный использует капельный огнемет для выжигания растений, пытаясь остановить распространение пожара в парке недалеко от Милл-Крик в Калифорнии.
1280x853, 355 Kb / Пожар, пожарный, лес, огнемет, калифорния, США

Пожар, пожарный, лес, огнемет, калифорния, США

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