ещё! выкл. сиськи
07.08.2024 19:55 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Продукция Бердского радиозавода, Бердск, 1981 год
1000x1000, 337 Kb / Проигрыватель, магнитофон, винил, Бердск, СССР

Проигрыватель, магнитофон, винил, Бердск, СССР

комментарии
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.bsa | 07.08.2024 20:15
шуршащие реостаты + скрипучие катушки излучателей, с пивом пойдёт))
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