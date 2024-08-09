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09.08.2024 04:11 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Этот необычный и романтичный замок находится в Италии на острове Лорето, озеро Изео. Своим необычным видом он привлекает множество туристов.

Свой современный вид замок получил в 1910 году, когда Винченцо Ричьери построил на острове неоготический замок, пристань и посадил хвойные деревья.

Сейчас остров находится в частной собственности и вход в него запрещен, но большой популярностью пользуются прогулки на катере вокруг острова.
1080x1350, 143 Kb / Замок, остров, озеро, Италия, замок Лорето

Замок, остров, озеро, Италия, замок Лорето

комментарии
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garry_stanis | 09.08.2024 05:50
Красивое, но совершенно бесполезное. Подождем когда у хозяев кончатся деньги и они станут пускать народ на свой остров. За деньги.
Vintorezz | 09.08.2024 06:36
У таких обычно не кончаются
garry_stanis | 09.08.2024 07:34
Тогда не было бы столько заброшек.
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