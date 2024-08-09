09.08.2024 04:11 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3 ↓ от Этот необычный и романтичный замок находится в Италии на острове Лорето, озеро Изео. Своим необычным видом он привлекает множество туристов.



Свой современный вид замок получил в 1910 году, когда Винченцо Ричьери построил на острове неоготический замок, пристань и посадил хвойные деревья.



Сейчас остров находится в частной собственности и вход в него запрещен, но большой популярностью пользуются прогулки на катере вокруг острова.

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