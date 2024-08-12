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12.08.2024 06:17 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
ГАЗ-16 – экспериментальный советский автомобиль

Этот необычный экспериментальный автомобиль передвигался на воздушной подушке. Первый рабочий образец был собран в 1962 году. Собран он был из комплектующих вертолета Ми-2 и и ДВС от представительского автомобиля ГАЗ-13 "Чайка".
1200x900, 506 Kb / автомобиль, классика, ретро, ГАЗ, Чайка, СССР, Ми-2

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