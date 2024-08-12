ещё! выкл. сиськи
12.08.2024 19:25 | ссылки от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
2001. ВИА-Гра — Я не вернусь. Это выступление — шок моего детства


Валерий Леонтьев, Виагра, лиса, шкура

комментарии
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supershmel | 12.08.2024 20:15
как оису занюхнул вообще каеф
Polina | 12.08.2024 20:48
исполнители пиздец! виагра, Леонтьев - вы серьезно? или троллите?
supershmel | 12.08.2024 21:35
Polina (20:48), пугачёва оглашала даже)
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