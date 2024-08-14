ещё! выкл. сиськи
14.08.2024 11:37 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Агитационный автомобиль итальянской компартии с макетом советского спутника, 1958 год.
640x484, 72 Kb / ч/б, спутник, автомобиль, Италия

ч/б, спутник, автомобиль, Италия

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